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12:04

Анохин представил список кандидатов РПСС в Госдуму и вызвал Макарова на дебаты

фото ЗакС политика Анохин представил список кандидатов РПСС в Госдуму и вызвал Макарова на дебаты

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) определилась со списком кандидатов в депутаты Государственной Думы от Петербурга. В группе претендентов на места в федеральном парламенте - депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин, ранее возглавивший отделение партии в городе.  

Он сказал в своем видеобращении в Instagram, что выдвижение партии в Госдуму необходимо для получения эфирного времени - его РПСС будет тратить на представление своих идей. Анохин добавил, что также выдвижение в федеральный парламент позволяет вызвать на дебаты лидера "Единой России" в Петербурга и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

- Вячеслав Макаров, воспримите это обращение как вызов на дебаты, - призвал Анохин.

Вместе с ним РПСС намерена выдвинуть в Госдуму адвоката Юрия Авдеева, который представляет в судах Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга – рэпера Энди Картрайта.

Также в списке муниципальный депутат МО "Купчино" Денис Калиничев (прошел в совет от "Коммунистов России"), частный детектив Дмитрий Третьяков и президент региональной общественной организации "Информационно-аналитический центр" Галина Савельева. Она же должна представлять партию в одномантадном избирательном округе №212.

В округе №211 РПСС намерена выдвинуть преподавателя Университета ИТМО, доцента факультета энергетики и экотехнологий Владимира Воронова. В округе №213 партия планирует выставить руководителя полетами Дмитрия Николаева, в округе №214 - индивидуального предпринимателя Всеволода Купцова, а в округе №216 - технического специалиста Викторию Анисимову. 

По мнению Анохина, собралась сильная команда кандидатов в Госдуму. В своем аккаунте в Instagram депутат заявил, что партия будет "идти с флагами борьбы за кредитную амнистию, корректировки миграционного законодательства" и за другие идеи, по которым не удалось рассмотреть законопроекты в ЗакСе. 

София Саттарова


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