Путин напомнил про разрешающий обязательную вакцинацию закон 1998 года

Президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации населения от коронавируса. Однако, законодательство России это частично позволяет, отметил глава государства.

По его словам, существует закон 1998 года об имунной защите населения. Документ не позволяет проводить общенациональную вакцинацию, но разрешает проводить ее в отдельных регионах при эпидемии - в частности, среди групп риска, заявил Путин. Он сообщил, что локдауна по всей стране не произойдет, если в ряде регионах обяжут часть людей привиться от коронавируса.

Путин заверил, что привика безопасна. После болезни, наоборот, могут быть осложнения, считает президент.

Журналисты поинтересовались у главы государства, почему в стране все же организут некоторые массовые мероприятия. Президент добавил, что проводить Чемпионат Европы по футболу Россия должна, чтобы исполнить взятые на себя обязательства.