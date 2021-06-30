Президент заявил о выделении денег на систему реабилитации от COVID-19

Глава России Владимир Путин во время прямой линии с гражданами 30 июня заявил, что уже выделены средства на систему реабилитации после коронавируса. Сумму президент не назвал.

Он добавил, что "сейчас будем заключать контракт" на поставку оборудования. По его словам, для реабилитации после коронавируса необходимо использовать специальную технику.

- Эти деньги выделяются, практически они уже выделены, сейчас начнется работа, - заявил Путин.

Ранее во время прямой линии он заявил о возможности введения обязательной вакцинации групп риска в ряде регионов. Сам Путин признался, что привился вакциной "Спутник V".