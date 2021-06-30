18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:08

Путин поручил главам регионов задуматься о проведении своих "Прямых линий" с гражданами

фото ЗакС политика Путин поручил главам регионов задуматься о проведении своих "Прямых линий" с гражданами

Российский глава Владимир Путин полагает, что региональным главам следует задуматься над вопросом проведения собственных "Прямых линий" с гражданами и отвечать, как и он сам, на самые животрепещущие проблемы.

"Прямое общение важно, потому что люди могут первому лицу задать вопросы. А еще важнее происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан", - сказал президент.

Губернаторам, заключил Путин, следует прислушаться к его совету, так как "обратная связь всегда очень полезна".

"Прямая линия" с президентом длится уже час. Главе государства уже задали вопросы про вакцинацию и рост цен на продукты. Также он рассказал про собственную прививку.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:28 Ведущие объяснили проблемы со связью на "Прямой линии" DDoS-атаками на пресс-центр

13:16 "Просто подонки": Путин - о телефонных мошенниках, обманывающих ветеранов

12:47 Путин: Зачем говорить с Зеленским, если все вопросы на Украине решаются в Вашингтоне

12:14 Путин открыл "Прямую линию": "Постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным"

11:50 Шушары "потеряли пульс" в преддверии "Прямой линии" с Путиным

11:30 "Жителям нужны парки, а не новостройки": Петербуржцы просят Путина спасти центр города от застройки

9:47 До конца 2021 года власти Петербурга обещают ввести в эксплуатацию 9 долгостроев

29 июня, 14:54 В Смольном рассказали, когда ждать открытия памятника Николаю I, пребывающего в "лесах" с 2018 года

29 июня, 13:19 Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к изданию The Insider

29 июня, 12:53 КГИОП отказался идти на мировую с АО "Невская мануфактура"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:10 Петербургский марафон "Белые ночи" перенесли еще на год

17:46 Навальный стал "склонным к побегу" из-за своих шуточных заявлений

17:21 "Коммунисты России" утвердили список на думские выборы

16:59 Суд снова рассмотрит культурную ценность бывшей Медсанчасти на Одоевского

16:54 Авторская телепрограмма Беглова станет интерактивной

16:26 Петербуржца с плакатом про Путина задержали и увезли в полицию

16:14 После полицейского рейда по барам на Рубинштейна составили четыре протокола

16:09 Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову

15:48 Жителей Ленобласти стимулируют привиться от COVID-19 скидкой в магазине или билетами на футбол

15:45 "Яблочные" списки

15:34 Путин: Президент подчиняется российскому народу

15:27 Путин намерен поддерживать единороссов в ходе кампании в ГД

15:22 Путин: Государство долгое время не вкладывало деньги в туристическую отрасль России

15:11 Путин: Госдума седьмого созыва работала на должном уровне

14:28 Ведущие объяснили проблемы со связью на "Прямой линии" DDoS-атаками на пресс-центр

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru