"Просто подонки": Путин - о телефонных мошенниках, обманывающих ветеранов

В ходе "Прямой линии" российскому президенту Владимиру Путину пожаловались на телефонных вымогателей, звонящих гражданам и представляющихся представителями банков. Нередко такие звонки завершаются хищением средств у россиян. В основном страдают пенсионеры.

"У меня нет слов. Просто подонки. В борьбе с этими преступлениями ситуация развивается удовлетворительно. Таким преступлениям способствует незаконный оборот личных данных. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. В значительной степени это компетенция ЦБ. Там должны обратить внимание на фишинговые сайты", - констатировал глава государства.

Ведётся работа и в МВД, уточнил президент. В свою очередь коммерческим банкам следует тщательнее контролировать оборот средств граждан, чтобы сузить возможности мошенников.

"Прямая линия" с президентом длится уже час. Главе государства уже задали вопросы про вакцинацию и рост цен на продукты. Также он рассказал про собственную прививку.