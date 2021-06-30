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13:17

"Приперлись к нашим границам": Президент России назвал проход британского эсминца у Крыма провокацией

фото ЗакС политика "Приперлись к нашим границам": Президент России назвал проход британского эсминца у Крыма провокацией

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня прокомментировал вхождение британского эсминца HMS Defender в Черное море в районе мыса Фиолент в Крыму. По его мнению, это была провокация. Президент сказал, что помимо эсминца тогда над Черным морем пролетел американский разведывательный самолет. 

Глава государства считает, что даже при атаке российских военных на эсминец Третьей мировой войны бы не произошло. Причина - Россия охраняет свои границы, а войска других стран "приперлись к нашим границам", заявил Путин:

- Мы на своей территории, мы боремся за себя, за свое будущее. <...> Это они подошли к нашим границам.

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