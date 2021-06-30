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13:47

Путин: У нас нет планов по блокировке иностранных соцсетей

фото ЗакС политика Путин: У нас нет планов по блокировке иностранных соцсетей

Президент России Владимир Путин заявил, что у властей страны нет в планах блокировки иностранных социальных сетей, видеохостингов и сайтов - с ними планируется работать. Другое дело, что зарубежные организации "нас посылают подальше", заявил глава государства.

- Мы им говорим: "Вы там распространяете детскую порнографию, или инструкции по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее. Вы должны это убрать". А они нас просто не слушают, не хотят слышать, что мы говорим, - сказал Путин.

Он считает, что иностранные компании интернет-ресурсов должны открыть в России свои представительства и соблюдать законы страны. Если они этого не сделают, то есть различные технические средства влияния, сказал Путин. В частности, по его словам, можно замедлять сайты.

 

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