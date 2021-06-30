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14:26

Светлана Уткина не будет выдвигаться в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Светлана Уткина не будет выдвигаться в ЗакС Петербурга

Экс-депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина отказалась от участия в выборах в Законодательное собрание. Вместо этого она примет участие в кампании другого кандидата. Какого именно - Уткина сообщит позже. 

До этого Светлана Уткина рассчитывала на поддержку "Яблока", но партия предпочла в этом округе Кирилла Страхова, руководителя фонда городского самоуправления "1870". Уткина рассказала ЗАКС.Ру, что решение партии стало для нее неожиданным. 

"Но увы, то ли я оказалась слишком радикальна, то ли рубиновые звезды сошлись не так, но выдвижения не случилось. Точнее так - с моей стороны не случилось публичного покаяния за "злостный навальнизм" и прочий уклонизм, а со стороны партии не случилось выдвижения", — сообщила Уткина в своем Telegram-канале. 

О намерениях выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Заксобрание по избирательному округу № 7, который находится на территории Калининского и Красногвардейского районов, Уткина объявляла 21 июня. 

Константин Леньков

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