Путин: Подойдет время и я назову достойного возглавить Россию

Во время прямой линии у президента России Владимира Путина поинтересовались, возможна ли добровольная передачи власти сейчас так же, как это в свое время сделал экс-глава страны Борис Ельцин. Путин на это заявил, что Ельцин ему власть не передавал. Бывший президент сложил полномочия, а по закону временно взять на себя обязанности должен был премьер, пояснил Путин. Он заявил, что окончательное решение сделали россияне.

- Они осуществляют свое право выбора с помощью голосования. Только такой путь возможен, - сказал президент.

Глава государства добавил, что на нем, естественно, лежит ответственность за то, чтобы дать рекомендации тем, кто получит власть. Когда-нибудь Путин, по его словам, надеется сказать, кто достоит возглавить страну:

- Подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша родина - Россия.