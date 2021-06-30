Путин: Государство долгое время не вкладывало деньги в туристическую отрасль России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня отвечая на вопрос о дороговизне российских курортов заявил, что государство долгое время не вкладывало деньги в туристическую инфраструктуры страны. Сейчас такая задача стоит, отметил Путин. В частности, создана госкорпорация по туризму, заявил президент.

Он добавил, что цены на отдых на российских курортах выросли из-за закрытия границ. Многие люди сейчас едут отдыхать не в другие страны, а по своей, отмтеил Путин.

- Это приводит к перегрузке нашей туристической структуры. Как только предложение не справляется со спросом, сразу повышаются цены, - сказал президент.