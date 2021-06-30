Путин намерен поддерживать единороссов в ходе кампании в ГД

Глава РФ Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии с населением высказался о предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу и напомнил о том, что был "автором и создателем" партии "Единая Россия".

"Я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании", - признался президент.

По его оценке, партия предлагает серьезные способы решения имеющихся проблем. Путин также противопоставил ее деятельность некоторым деятелям Госдумы 1990-х годов, которые работали "на потребу публике".

"Единая Россия" не ведет себя таким образом. И даже, если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред ", - заявил президент.

Отметим, что формально Путин не является членом партии единороссов, хотя посещал последний ее съезд, на котором определил первую пятерку общефедерального списка. Напомним, что ее образовали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и директор школы "Сириус" Елена Шмелева.