"Яблочные" списки

Бюро партии "Яблоко" определилось со списком людей, которых рекомендует съезду утвердить в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга и Государственной Думы от города. Среди них действующие и бывшие депутаты, активисты, правозащитники и те, кто ранее представлял другие партии. Подробнее о том, кого бюро "Яблока" хочет видеть среди петербургских кандидатов - в материале ЗАКС.Ру.

Компания в Госдуму

По 2-му одномандатному избирательному округу в ЗакС бюро рекомендовало действующего депутата петербургского парламента от "Яблока" Бориса Вишневского. Он же должен представлять партию на выборах в Госдуму по 216-му округу, тоже в центральной части Петербурга. Вишневский известен, в частности, своей градозащитной деятельностью в качестве парламентария. Он регулярно выступает с критикой городской власти. В частности, на открытой части заседания бюро 24 июня Вишневский зачитал заявление партии, в котором "Яблоко" выражает недоверие политике губернатора Петербурга Александра Беглова. Депутат является соавтором проекта документа.

По мнению бюро "Яблока", компанию Вишневскому одновременно на выборах в Госдуму и ЗакС должен составить экс-глава петербургского "Яблока" Андрей Палевич (ГД - 212-й, ЗС - 17-й). Он руководил реготделением партии в 2013-2015 годах, потом пытался переизбраться на пост руководителя, но по голосам его обошел ныне беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов. Последний после избрания главой петербургского отделения "Яблока" заявил, что Палевич хорошо работал в качестве руководителя партотделением, но указал на несколько недостатков.

Также Палевич руководил муниципалитетом "Дачное", но не смог переизбраться в 2014 году. В 2016 году Палевич выдвигался от "Яблока" в ЗакС (по 17-му округу) и Госдуму (по 212-му округу), но и тут потерпел неудачу. На выборах в городской парламент Палевич конкурировал с депутатом от "Единой России" Денисом Четырбоком, которого пытался снять с выборов через суд. В этот раз Четырбок тоже выдвигается в ЗакС по 17-му округу.

В оба парламента бюро рекомендует выдвинуть экс-депутата МО "Финляндский округ" и главу Фонда городского самоуправления "1870" Кирилла Страхова (ГД - 214-й, ЗС - 7-й). В свое время Страхов входил в петербургское бюро партии, а до этого был членом Союза правых сил.

Только в Госдуму предложено выдвинуть адвоката и экс-депутата ЗакСа Юрия Карпенко по 215-му округу. Городским парламентарием Карпенко стал в 2007 году при поддержке КПРФ. В 2011 году он пытался переизбраться уже от ЛДПР, но не прошел, как и в 2016 году при выдвижении от "Яблока". Будучи депутатом Карпенко судился с экс-омбудсменом Игорем Михайловым, который подал к нему иск о защите чести и достоинства. Также в качестве парламентария он предлагал упразднить Уставной суд, требовал от него же проверить формулировки закона о почетных гражданах, предлагал изменить закон о контрольных группах парламентариев и вносил другие законодательные инициативы.

Среди других потенциальных кандидатов от "Яблока" по петербургским округам в Госдуму:

211-й округ - правозащитник Никита Сорокин (в ЗакС - по 9-му округу )

- правозащитник Никита Сорокин (в ЗакС - ) 213-й округ - депутат МО "Шувалово-Озерки" Николай Громов (в ЗакС - по 11-му округу )

- депутат МО "Шувалово-Озерки" Николай Громов (в ЗакС - ) 217-й округ - депутат МО "Литейный округ" и помощник Вишневского Арсений Афиногенов

- депутат МО "Литейный округ" и помощник Вишневского Арсений Афиногенов 218-й округ - депутат МО "Город Пушкин" и бывший главный врач НИИ им. Г.И.Турнера, кандидат медицинских наук Борис Орешков

Набор муниципалов

В Законодательное собрание бюро, в основном, рекомендовано выдвинуть своих членов, правозащитников, активистов и действующих и бывших муниципальных депутатов.

По 16-му округу "яблочное" бюро предложило экс-депутата МО "Нарвский округ" Анну Каруличеву. Она стала муниципальным депутатом в 2019 году, но в конце 2020 года совет лишил ее полномочий мундепа из-за якобы обнаруженных ошибок в ее отчете о доходах. На момент принятия этого решения депутаты "Нарвского округа" не знали, какие именно ошибки якобы нашли у Каруличевой в декларации - сама она этого тоже не знала. О недостатках в отчете совету муниципалитета сообщил в письме губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава МО "Нарвский округ" Александр Каптурович заявил, что не собирается ставить под сомнение выводы главы города. До лишения полномочий Каруличева неоднократно критиковала Каптуровича и судилась с ним.

В 19-м округе потенциальным кандидатом в депутаты от "Яблока" стал мундеп МО "Город Петергоф" Илья Львов. В муниципалитет он прошел при поддержке Партии роста, а в 2016 году участвовал в выборах депутатов ЗакСа от партии "Парнас". Также Львов был лидером петербургского отделения незарегистрированной партии "Демократический выбор", пока в 2016 году его не сменили.

В Красногвардейском районе по округу №8 бюро "Яблока" рекомендовало выдвинуть активиста Илью Сиялова. До этого он уже сменил несколько партий: в 2019 году выдвигался в МО "Пороховые" при поддержке Партии роста, а в 2014 году - от "Справедливой России". С эсерами Сиялов был и в 2016 году, когда пытался пройти от них в ЗакС. Получить мандат Сиялову пока ни разу не удалось.

Ожидает бюро выдвижения активных петербуржцев:

1-й округ - депутат МО "Семеновский" Евгений Гусаров

- депутат МО "Семеновский" Евгений Гусаров 4-й округ - помощник Вишневского и пресс-секретарь партии по работе с региональными СМИ Дмитрий Анисимов

- помощник Вишневского и пресс-секретарь партии по работе с региональными СМИ Дмитрий Анисимов 5-й округ - член "Яблока", правозащитник Юрий Багров

- член "Яблока", правозащитник Юрий Багров 6-й округ - депутат МО "Гражданка" Александр Гребенкин

- депутат МО "Гражданка" Александр Гребенкин 10-й округ - депутат МО "Поселок Парголово" Любовь Дюве

- депутат МО "Поселок Парголово" Любовь Дюве 12-й округ - член "Яблока" Иван Чихняев

- член "Яблока" Иван Чихняев 13-й округ - помощник Вишневского и активист Олег Максаков

- помощник Вишневского и активист Олег Максаков 14-й округ - член партии "Яблоко" Виктор Болдин

- член партии "Яблоко" Виктор Болдин 15-й округ - врач-хирург Алесь Карпенко

- врач-хирург Алесь Карпенко 20-й округ - член "Яблока" и предприниматель Дмитрий Хорзов

- член "Яблока" и предприниматель Дмитрий Хорзов 22-й округ - бывший помощник депутата ЗакСа Максима Резник и депутат МО "Морской" Владимир Федин

- бывший помощник депутата ЗакСа Максима Резник и депутат МО "Морской" Владимир Федин 23-й округ - депутат МО "Народный" Дмитрий Горохов

- депутат МО "Народный" Дмитрий Горохов 24-й округ - член "Яблока" Александр Маханьков

- член "Яблока" Александр Маханьков 25-й округ - председатель отделения "Яблока" в Колпинском районе Дмитрий Осипов

Оппозиционеры с поддержкой и без

В Петроградском районе, по 3-му округу, бюро предложило к выдвижению экс-главу Штаба Навального* в Петербурге Ирину Фатьянову. Она объявила о желании участвовать в выборах по этой территории еще весной 2021 года. Тогда Фатьянова заявила, что выдвигает себя как альтернативу лидеру "Единой России" в городе и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, который сейчас представляет округ в парламенте. Позже единороссы решили отправить Макарова в Госдуму, а по территории Петроградского района праймериз партии власти выиграла начальник управления материально-технического обеспечения аппарата городского парламента Алена Кукушкина. Пока "Единая Россия" свой список кандидатов в Законодательное собрания не утвердила. Зато конкуренцию Фатьяновой по 3-му округу составит дочь Макарова Марина Лыбанева, которая уже подала документы как самовыдвиженка.

Окончательное решение по кандидатам должен принять съезд "Яблока", который пройдет в Москве 3 и 4 июля. Тогда же партия планирует решить вопрос о 18-м и 21-м округах Законодательного собрания и территориальных списках.

Выдвигаться в 21-м округе планировал беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник, но 18 июня его арестовали по подозрению в приобретении растительного наркотика для личного потребления. Парламентарий считает, что дело на него завели, чтобы не дать переизбраться в ЗакС. Резник заявлял, что рассчитывает на поддержку "Яблока", в котором ранее состоял. Если партия выдвинет его, то депутату не надо будет собирать подписи, что он не смог бы сделать из-за домашнего ареста.

Член бюро и депутат-"яблочник" Вишневский сказал Telegram-каналу "Ротонда", что вопрос по Резнику будет обсуждаться с основателем партии Григорием Явлинским из-за его непростой истории взаимоотношений с "Яблоком". В 2012 году Резника и еще нескольких людей исключили из партии из-за подозрений в пособничестве фальсификаторам на выборах 4 декабря. Сам парламентарий тогда говорил, что их исключили в "НКВДешном стиле".

По информации ЗАКС.Ру, ряд петербургских активистов и муниципальных депутатов вели переговоры с "Яблоком" о своем выдвижении от партии. Рассчитывавшая на поддержку партии экс-мундеп МО "Финляндский округ" Светлана Уткина (хотела идти по 7-му округу) призналась ЗАКС.Ру, что удивлена списком кандидатов от бюро "яблочников". Она добавила, что будет ждать решения съезда. Депутат МО "№15" Сергей Самусев (планировал идти по 11-му округу) в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что теперь рассчитывает на выдвижение по территориальной группе.

Активистка Александра Бруссер надеялась на поддержку "Яблока" по 14-му округу ЗакСа и 214-му округу Госдумы. Она рассказала ЗАКС.Ру, что теперь намерена идти на выборы как самовыдвиженка. По мнению Бруссер, "яблочников" смутило ее членство в незарегистрированной Федеративной партии и координирование ею проекта "Объединенные демократы" в Выборгском районе на выборах 2019 года. Она добавила, что общалась с другими людьми, не оказавшимся в рекомендательном списке:

- Мы предположили, что они бояться тех, кто потенциально может быть снят или привлечен как экстремисты или еще что-то, - сказала Бруссер.

Из-за нового закона участвовать в выборах не имеют права те, кто так или иначе связан с признанными судом экстремистскими организациями. Такой организацией московский суд признал Штабы Алексея Навального* и другие структуры оппозиционера.

Бруссер считает, что отказать в итоге могут и Фатьяновой, которая ранее была главой Штаба Навального* в Петербурге. О ее поддержке "Яблоко" в первый раз заявило еще до того, как закон о запрете избираться экстремистам был принят.

* Штабы Навального по решению суда признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена

София Саттарова

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