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16:14

После полицейского рейда по барам на Рубинштейна составили четыре протокола

фото ЗакС политика После полицейского рейда по барам на Рубинштейна составили четыре протокола

Минувшей ночью группа из силовиков и чиновников проинспектировала бары на улице Рубинштейна, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника администрации Центрального района. Вопреки действующему противоэпидемическому запрету в некоторые из питейных точек пускали гостей после двух часов ночи, причем в залах не было разметки для социального дистанцирования и санитайзеров, а посетители не носили маски. Имелись также нарушения другого свойства.

"Сразу в нескольких заведениях "барной" улицы Петербурга шла незаконная торговля алкоголем, а кассовый аппарат и вовсе отсутствовал", - гласит рассказ источника.

После проверки около восьмидесяти предприятий общепита участники рейда составили на нарушителей четыре административных протокола. Характерно, что, как только группа из "контролеров" появилась на славящейся своими барами улице, они почти сразу же стали массово закрываться. Встреченные полицией уличные музыканты отделались устными предупреждениями.

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