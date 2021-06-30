Петербуржца с плакатом про Путина задержали и увезли в полицию

Петербургского активиста Валерия Кащука, вышедшего на улицу с плакатом "Владимир Владимирович, хватит врать", задержали и увезли в 78 отдел полиции, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", чей адвокат Игорь Скачко отправился защищать задержанного.

С доступом в отдел у юриста возникли сложности. Кроме того, он пока не в курсе, какую именно статью КоАП могут вменить Кащуку.

По всей видимости, активист приурочил свой выход на пикет к прямой линии президента Владимира Путина с населением, которая продлилась четыре часа.