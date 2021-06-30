Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову

Московский городской суд 30 июня продлил на три месяца арест журналисту Ивану Сафронову. Он останется в СИЗО "Лефортово" до 7 октября. Суд также проигнорировал 230 личных поручительств за Сафронова, сообщает "Команда 29".

Иван Павлов, руководитель "Команды 29", представляющий Сафронова в суде, назвал решение суда ожидаемым.

"Мы понимали, что Московский городской суд, как и Лефортовский районный суд, никогда ещё не принимал решения, которые расходились бы с мнением ФСБ. Конечно, мы обжалуем его в вышестоящие инстанции", — говорится в заявлении главы "Команды 29".

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был арестован летом 2020 года по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК). По версии следствия, Сафронов якобы мог передавать данные об обороне и безопасности России представителям иностранных спецслужб. Подробности уголовного дела неизвестны — заседания проходят в закрытом режиме. Через неделю, 7 июля исполнится год с момента заключения журналиста под стражу.