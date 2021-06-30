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16:59

Суд снова рассмотрит культурную ценность бывшей Медсанчасти на Одоевского

фото ЗакС политика Суд снова рассмотрит культурную ценность бывшей Медсанчасти на Одоевского

Судебная коллегия Третьего кассационного суда вернула на новое рассмотрение дело о признании объектом культурного наследия здания бывшей Медсанчасти №1. Ранее первые две инстанции признали незаконным отказ КГИОП включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. О повторном рассмотрении дела сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") в своем Telegram-канале. 

"... КГИОП вместе с застройщиком не унимается. И пустили в ход все административные рычаги. В результате в кассации представитель Генеральной прокуратуры вдруг обнаружил какие-то недостатки в судебной экспертизе, обосновывавшей ценность здания" - написал Вишневский. 

В октябре 2020 года Городской суд Петербурга удовлетворил иск градозащитников и местных жителей к КГИОП и признал незаконным решение комитета не включать здание в перечень выявленных объектов. Несмотря на предыдущие решения судов, статусом бывшей Медсанчасти займутся снова. По мнению депутата, Смольный намерен лишить постройку охранного статуса, чтобы позволить застройщикам возвести на этом месте новое жилье. 

Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина на улице Одоевского, выполненное в стиле сталинского неоклассицизма, было построено в 1957 году. 

Константин Леньков


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