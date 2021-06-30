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17:21

"Коммунисты России" утвердили список на думские выборы

фото ЗакС политика "Коммунисты России" утвердили список на думские выборы

Партия "Коммунисты России", проведя 30 июня съезд, определилась со своими кандидатами в депутаты Госдумы. Федеральный список составил 15 человек, первым номером в нем числится лидер партии Максим Сурайкин. Среди прочих политических деятелей, в список вошел лидер петербургской партийной ячейки Сергей Малинкович. За кандидатов проголосовали единогласно.  На предстоящих выборах у партии будет 68 региональных групп, на которые поделили 400 ее представителей. Одномандатников утвердят позднее.

"Мы хотим найти деньги на строительство бесплатного жилья, на восстановление разрушенной советской системы медицинского обслуживания, деньги на бесплатное образование, на систему социальной защиты советского образца. Средства мы заберем у олигархии и крупного капитала путем широкой и последовательной национализации системообразующих предприятий", - цитирует выступление Сурайкина РИА "Новости".

По словам лидера партии, его организация - единственная на левом фланге, готовая на "что-то новое, креативное и альтернативное".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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