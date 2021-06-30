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17:46

Навальный стал "склонным к побегу" из-за своих шуточных заявлений

фото ЗакС политика Навальный стал "склонным к побегу" из-за своих шуточных заявлений

В решении суда, по которому оппозиционер Алексей Навальный остается в статусе заключенного, склонного к побегу, указывается, что он в присутствии свидетелей (сотрудников СИЗО) говорил о желании сбежать. Правда, в материалах, которые описывают заседание по иску Навального, упоминается несерьезный характер этих высказываний. Выдержки из юридического документа опубликовал ТАСС.

"В судебном заседании с использованием системы видео-конференц-связи Навальный указал на то, что протокол заседания комиссии сфабрикован, при его проведении было всего три человека. При принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - объясняется позиция истца.

Напомним, что Навальный, которому 2 февраля заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", после получения статуса склонного к побегу стал испытывать неприятности в колонии: одно время каждую ночь его по нескольку раз будили, проверяя его присутствие в камере. Отчасти из-за этого он объявлял весной трехнедельную голодовку. В настоящее время Навальный на условия содержания не жалуется.

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