Петербургский марафон "Белые ночи" перенесли еще на год

Организаторы международного спортивного марафона "Белые ночи" в Петербурге, который был запланирован на 17 июля, с огорчением сообщили о вынужденном переносе мероприятия.

"Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным", - говорится в их группе "ВКонтакте".

Теперь ориентировочная дата забега переносится на 18 июня следующего года, и организаторы обещают все состоявшиеся регистрации сделать действительными в 2022 году. Возможен также возврат денег за участие.

Отметим, что прошлым летом, в первый год пандемии, марафон не состоялся по той же причине.