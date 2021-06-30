"Фонд Ходорковского" оказался в числе новых нежелательных иностранных организаций

Еще четыре заграничные неправительственные организации попали в число нежелательных для Генпрокуратуры, о чем сообщила ее пресс-служба. Речь идет о структурах под названиями Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), зарегистрированных в Великобритании, и о французской European Choice ("Европейский выбор").

Как говорится в заявлении от силового ведомства, все перечисленные выше юридические лица несут опасность для российской государственной безопасности.

В ближайшее время Минюст должен будет объявить о включении этих европейских НПО в список организаций, чья деятельность в РФ признана нежелательной.