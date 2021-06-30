В видеообращении к Путину Яшин поинтересовался, зачем тот "цепляется за власть"

Московский муниципальный депутат Илья Яшин записал видеообращение на прямую линию президента Владимира Путина 30 июня, подчеркнув в самом начале, что не верит в возможность попадания своего вопроса в трансляцию. В 10-минутном ролике политик напомнил о несбывшихся обещаниях президента, о "денежном дожде" 2000-х и подвел свою речь к главному вопросу. В самом начале своего правления, подчеркнул Яшин, российский лидер сетовал в интервью на невозможность ввиду своего статуса и постоянной окруженности охраной спокойно пройти по улице и позволить себе простые житейские радости. Мундеп недоумевает в связи с этим, почему президент продолжает баллотироваться из раза в раз. Он также приводит в пример ушедших после двух сроков экс-президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму.

"Посмотрите на их лица, они счастливы: много лет занимались политикой, боролись за власть, достигли вершины. Но когда пришло время уйти, они просто ушли, сохранив собственное достоинство и оставив себе возможность спокойно выпить пива - именно так, как вы, Владимир Владимирович, и мечтали в далеком 2000 году. Так может быть, все-таки и вам пришла пора перестать цепляться за власть и спокойно уйти?", - произнес Яшин.

Вопрос, как и предсказывал оппозиционер, до мероприятия с участием первого лица не дошел. Вместо этого Путина 30 июня, среди прочего, спрашивали о том, любит ли он петь и какие книги читает. Говорилось много на прямой линии и о вакцинации от коронавируса.