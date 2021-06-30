Суд обязал "Дождь" опровергнуть заявление эксперта о деятельности "Роснефти"

Февральский эфир на "Дожде" с экономистом Михаилом Крутихиным обернулся для телеканала судебным штрафом в размере 22 тысяч рублей, а также судебным требованием опровергнуть сказанное гостем-экспертом о "Роснефти" и заявлениях ее главы Игоря Сечина. Более того, видеофрагмент с этими оценками канал должен будет удалить с официального сайта.

В своем выступлении Крутихин непочтительно и с недоверием прокомментировал высказывание Сечина, который, в свою очередь, утверждал, будто "Роснефть" единственной в мире из компаний ее профиля сумела по итогам прошлого года извлечь чистую прибыль.

В речи Крутихина применительно к главе госкомпании, среди прочего, употреблялись выражения "туфта" и "лапша на уши". В "Роснефти" сочли выступление экономиста трансляцией фактов, а не мнения. Телеканал намерен подавать апелляцию на вынесенное Арбитражным судом решение.