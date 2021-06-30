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30 июня, 19:48

В Петербурге все стремительнее растет число сделавших прививку от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге все стремительнее растет число сделавших прививку от коронавируса

В течение последних суток за прививкой от COVID-19 в специализированные пункты обратилось 21443 жителя, сообщает пресс-служба Смольного (15911 - за первым уколом, 5532 - за вторым). Отмечается, что таким образом темпы вакцинации растут. Общее число горожан, сделавших один укол, достигло 888856 человека. Почти 707 тысяч из них успели обратиться и за второй инъекцией.

"Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации – самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения", - приводится новый комментарий по теме от губернатора Александра Беглова.

Тем временем, 30 июня в распоряжение городских чиновников и медиков прибыло еще 19,8 тысяч доз вакцины "Спутник V", а всего доступной вакцины в городе остается свыше 190 тысяч доз. 

Несмотря на успехи в вакцинации, Петербург демонстрирует ежедневный прирост новых случаев заражения. Еще накануне их было 1374, тогда как одним спустя их насчитали 1503.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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