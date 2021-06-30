Милонов требует от организаторов Евро-2020 строгого наказания для хулиганов

Инцидент в Глазго на футбольном матче между командами Швеции и Украины, в ходе которого украинские фанаты напали на человека с российским флагом и порвали ему одежду, вызвал возмущение у петербургского депутата из Госдумы Виталия Милонова.

"Думаю, организаторы Евро обязаны вычислить этих людей и выписать им пожизненный бан на посещение всех турниров. Это какие-то гопники и подонки. Пусть посмотрят, как у нас в Москве и Петербурге поддерживали сборную Украины. А это просто недоделанные уроды, которые приехали показать свое нутро", - заявил он "Спорт-экспрессу".

По его убеждению, "негодяи" просто обязаны ответить за свое "свинство". Между тем, к самой УЕФА, проводящей Евро-2020, у единоросса тоже накопились претензии. Он напомнил, что регламент запрещает какие-либо политические заявления на спортивном мероприятии, однако на прошедшем матче, по наблюдениям Милонова, звучали непочтительные кричалки в адрес российского президента.

"УЕФА устанавливали правила. Если они сами не требуют их соблюдения, это минус для организации. Понятно, что гопники и уроды существуют везде, но для этого и существует УЕФА, чтобы фильтровать и регулировать", - считает депутат.

Тем временем, как сообщил РБК, российское посольство в Великобритании обратилось в местную полицию в связи с инцидентом. По последним данным, пострадавший не заявлял о случившемся в правоохранительные органы.

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