"Этими вопросами люди живут"

Президент России Владимир Путин 30 июня провел очередную прямую линию, во время которой отвечал на вопросы россиян. Чаще всего звучали вопросы о бытовых проблемах: газификация, плохое качество воды, неудовлетворительное состояние учебных заведений и другие. Путин обещал со всем разобраться и поговорить с губернаторами. Несколько раз во время прямой линии затронули политику - в основном, мировую, но о планах президента на будущее тоже поговорили.

Нельзя, но можно

Начали прямую линию с вопросов о коронавирусе, а точнее - о вакцинации от него. Ведущая программы Наиля Аскер-заде сообщила президенту Путину, что больше всего люди интересуются четкими правилами.

- Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов две трети работающих в определенных сферах обязаны вакцинироваться? - спросила Аскер-заде.

Путин ответил, что все еще не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, но это можно организовать в отдельных регионах. Президент напомнил про закон 1998 года об иммунной защите населения.

- Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска.

Именно этим законом и воспользовались главы 10 регионов России и ввели обязательную вакцинацию для части населения, заявил Путин. Сам он, наконец, признался, что привился "Спутником V". А видео своей вакцинации Путин не считает важным показывать.

Неотремонтированная Россия

Большая часть вопросов, которые были озвучены во время прямой линии, касались того, как выразился президент, чем люди живут. В частности, спросили у Путина про рост цен на продукты и строительные материалы: почему их стоимость растет и намерено ли правительство предпринимать какие-то меры.

Президент сказал, что картошка и другие овощи выросли в цене из-за привоза их из других стран. Сама Россия не способна покрыть спрос населения, заявил глава государства. Кроме этого, по его словам, стоимость продуктов питания выросла и во всем мире. Российское же правительство уже приняло необходимые меры: повышение пошлин на вывоз продуктов питания, сдерживание цен на продукты и другое. Возможно, некоторые меры приняты несвоевременно, но правительство продолжает следить за ситуацией, заверил Путин.

Много времени глава государства уделил обсуждению проблем газификации с несколькими россиянами. Они жаловались, что никак не могут добиться проведения газа к своим домам. Об этом рассказали женщины из Свердловской области и Карачаево-Черкесии. Путин заявил, что к земельному участку с частным домом газопровод провести обязаны бесплатно. Пенсионерке из Свердловской области он обещал отдельно заняться вопросом обустройства системы газификации на ее участке, а женщине из Карачаево-Черкесии - пообщаться с главой республики.

Ведущие старались объединять вопросы по одной теме и давать их друг за другом. Например, о плохом состоянии учебных заведений рассказали два собеседника президента. Одна из ведущих отметила, что на аварийное состояние школ жалуются по всей стране. Путин на это сказал, что десятки миллиардов рублей предусмотрены на строительство новых и ремонт старых школ.

Сгруппировали и вопросы о проблемах водоснабжения. Президенту показали видеоролик из Пскова о регулярной промывке труб из-за плохого качества воды. Ведущая Екатерина Березовская рассказала Путину, что вопросов о воде было множество и зачитала один из них:

- Ленинградская область. Нет водопровода. Течет грязная вода или ее совсем нет. Пенсия маленькая, вынуждена покупать воду в магазине.

Президент считает, что причина плохого качества водопровода в низких тарифах на его оплату:

- Местные муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов. Потому что покупательская способность, особенно в пандемийный период, когда реальные доходы многих граждан упали... Поднимать эти тарифы, увеличивать платежи, конечно, очень сложное решение, сложно для людей это переносить. Поэтому местные власти сдерживают рост тарифов. Отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременные замены труб…

Жаловались президенту на плохое качество воздуха, на безработицу, на нехватку денег на содержание детей… Обещания уделить проблеме особое внимание и поговорить с руководителями регионов Путин дал многим своим собеседникам. И рассказавшей о плохом состоянии школы женщине из Кемеровской области, и заявившим о маленькой зарплате спасателям из Забайкальского края, и многим другим.

"Слуга избирателей"

Несколько озвученных вопросов от россиян были о внешней политике страны. Отвечая на них, Путин сказал, что появление британского эсминца HMS Defender в Черном море около полуострова Крым - это провокация; что украинский народ не вражеский для России, в отличии от властей Украины; что иностранные сайты, соцсети и видеохостинги блокировать никто не собирается - но замедлить их можно, если они не исполняют законы страны.

Несколько раз во время прямой линии ведущие коснулись вопроса перспективы ухода Путина от власти в стране. Президенту дали послушать вопрос одного россиянина, который спросил, возможна ли сейчас добровольная передача власти:

- Уважаемый Владимир Владимирович, вы пришли к власти путем добровольной передачи ее Ельциным Борисом Николаевичем. Возможна ли такая передача власти в настоящее время? И есть в вашей команде человек, которому вы могли бы передать власть без всяких сомнений?

Путин заявил, что добровольно ему власть никто не передавал - он получил ее сначала по закону, так как после сложения полномочий президента, глава правительства должен был исполнять его обязанности. Затем власть в его руки передали россияне, проголосовав за него на выборах, сказал Путин. Только так и должно быть, считает президент:

- Они осуществляют свое право выбора с помощью голосования. Только такой путь возможен.

Он добавил, что достойного возглавить Россию человека назовет, когда подойдет время. Вообще же президент подчиняется российскому народу, заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос.

Уже под конец прямой линии у президента спросили, кем он будет работать после ухода с должности. Он сказал, что "сидеть на печке".

- Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.

Ведущая Екатерина Березовская также поинтересовалась отношением президента к диетам. Путин ответил, что во всем надо знать меру.

- Не только в еде, - заметила вторая ведущая Наиля Аскер-заде.

Напомним, сейчас у Путина идет четвертый срок президентства. Он должен закончиться в 2024 году. После внесения поправок в Конституцию России в 2020 году президентские сроки Путина обнуляются, и он может, в случае переизбрания, оставаться главой государства еще до 2036 года.

Судя по всему, президент пока покидать свой пост не планирует. Во время прямой линии он сказал, что его главное достижение как главы России еще впереди.

София Саттарова