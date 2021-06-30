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30 июня, 20:32

Бывшего сотрудника канала "Навальный live" задержали после приземления в Москве

фото ЗакС политика Бывшего сотрудника канала "Навальный live" задержали после приземления в Москве

Бывший режиссер оппозиционного YouTube-канала "Навальный live" Александр Яковлев, выйдя из самолета в московском аэропорту Шереметево, привлек к своей персоне внимание полицейских и был задержан. Об этом сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на "навальнистку" Ольгу Ключникову.

"Он возвращался из отпуска с женой и дочкой из Калининграда. Видимо, его задержали при семье. Изъят мобильник", - рассказала женщина.

Яковлева увезли на допрос. Известно, что он проходит в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, возбужденном против Алексея Навального. Напомним, что, по версии следствия, последний преступным путем присвоил пожертвования сторонников, спонсировавших его политическую деятельность. Сумма ущерба оценивается в 356 млн рублей. Начиная с весны по делу допрашивают десятки бывших сотрудников организаций Навального, которые вынужденно закрылись под давлением российских властей.

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