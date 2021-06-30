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30 июня, 20:57

В цирке на Фонтанке откроют пункт вакцинации

фото ЗакС политика В цирке на Фонтанке откроют пункт вакцинации

Очередной пункт вакцинации от коронавируса появится в стенах петербургского Цирка на Фонтанке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Случиться это должно в первую декаду июля, причем всех, кто соберется привиться в новом пункте, поощрят бесплатными билетами. Прививочный кабинет в здании цирка проработает как минимум до 1 сентября. Запись на посещение пункта не требуется, при себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

"После прохождения вакцинации каждому участнику акции будет вручен один сертификат на право получения пригласительного билета на представление "Итальянский цирк Togni". С данным сертификатом участнику акции необходимо обратиться в кассу цирка в любой день с 11:00 до 19:00, где будет произведен обмен сертификата на один билет", - рассказали в цирке.

На сегодняшний день в городе функционируют 134 прививочных пункта, наиболее популярны из них те, что расположены в торговых центрах. Работают также 25 мобильных бригад.

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