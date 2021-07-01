Павловский - о Путине на прямой линии: Была какая-то угасшая харизма

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский, работавший в избирательном штабе Владимира Путина перед его первым президентским сроком, проанализировал традиционную прямую линию с населением, которая состоялась накануне и продлилась четыре часа. Первым, что бросилось ему в глаза, стали нарочито "стерильные", по его мнению, вопросы, что отличало мероприятие нынешнего года от предыдущих.

"Она какая-то выглаженная получилась, была как тройная фильтрация воды, фильтрация вопросов. Во-первых, была первая фильтрация — общая цензура обычная администрации президента, все удалено лишнее. Потом, конечно, была его собственная фильтрация, а потом уже такая анонимная фильтрация уровнем ведущих", - рассудил эксперт в интервью "Эху Москвы".

Со стороны самого Путина, по оценке политолога, с самого начала отсутствовала какая-либо бодрость и заинтересованность. Как показалось Павловскому, глава государства, в отличие от многочисленных других интервью, даже не пытался задавать тон и как-то менять дискуссию под себя и свои интересы.

"Здесь была какая-то угасшая харизма. Ведь элементарный уровень лидерства – диктовать свою повестку. Политик не стесняется вопросов – вы ему задаете вопрос, а он говорит свое всегда, то, что ему нужно сказать. А тут он просто отбивал мячи – был такой пинг-понг", - пояснил свою мысль политолог.

При этом, что очевидно Павловскому, дело не в физической форме: президент не выглядел уставшим, что раньше с ним случалось. Суть в том, что Путин, по наблюдениям гостя эфира, "не блистал" и, возможно, даже не хотел этого делать.

фото: Глеб Павловский / Facebook