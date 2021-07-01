Желавший стать губернатором член ОНФ возглавил администрацию МО "Лиговка-Ямская"

Новым временно исполняющим обязанности главы местной администрации МО "Лиговка-Ямская" стал член ОНФ Павел Созинов. В 2019 году он шел на выборы губернатора Петербурга от Партии пенсионеров, но не смог пройти муниципальный фильтр.

Фотографию документа от 30 июня с первыми распоряжениями Созинова в должности врио ГМА опубликовали в группе "Наш дом - Лиговка-Ямская", которую ведут местные депутаты Михаил Шабалкин и Александр Изотов. По их словам, как и в случае с двумя предыдущими руководителями администрации, решение о назначении было принято главой муниципалитета Вадимом Войтановским, а не всем советом. Депутаты утверждают, что права на это глава не имел.

"Как всегда решение принято Войтановским, без участия других депутатов. Однако, по слухам, кандидатура согласована с [вице-губернатором Александром] Бельским", - написали мундепы.

Напомним, 4 июня семь из девяти депутатов "Лиговки-Ямской" проголосовали за отставку Войтановского с должности главы муниципалитета. Однако позже ему удалось восстановить свои позиции через суд.