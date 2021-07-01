В России обновился суточный антирекорд по смертности от коронавируса - 672 случая

В России растет заболеваемость коронавирусом и все больше приближается к пиковым зимним значениям: за прошедшие сутки выявили 23 543 новых случаев заражения инфекцией. Это на 2,5 тысячи заражений больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 672 (новый антирекорд с начала пандемии), а сумело поправиться 16 928 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 7597 новых больных, в Петербурге – 1612 (на 109 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2663. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1967 человек и скончалось 115.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.