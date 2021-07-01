Памфилова: Скептики "могут сесть на пенек, съесть пирожок" и стеречь ночью бюллетени

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 1 июля рассказала, как будут охранять бюллетени во время трехдневного голосования в сентябре. По ее словам, на ночь все сейф-пакеты с бумагами будут опечатывать, а помещение - отдавать под охрану правоохранительных органов.

Также на избирательных участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение, рассказала Памфилова. Те, кто все еще не доверяет таким методам безопасности бюллетеней, могут сидеть вне помещения и сторожить его, предложила глава ЦИК:

- Если для каких-то критиков, скептиков этого мало. <...> Для всех, кто еще неверующий, как говорится, пожалуйста, в данном случае могут сесть на пенек, съесть пирожок, сидеть ночью вовне и стеречь эти бюллетени. Такая возможность есть, - заявила Элла Памфилова.

Памфилова добавила, что только такие пеньки можно применять на голосовании в 2021 году. Она отметила, что считает лишними подобные методы слежения, но желающие могут этим заняться.

Напомним, голосование в сентябре планируется провести в течение трех дней с 17 по 19 сентября включительно. Ряд политиков и экспертов выступили против данного формата. Одна из причин - невозможность следить за сохранностью бюллетеней ночами.

София Саттарова