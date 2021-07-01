Защита "Проекта" обжалует обыски у журналистов

Июньские обыски у трех сотрудников издания "Проект" собирается в обозримом будущем обжаловать в суде сторона защиты журналистов, о чем пишут "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Артема Немова. Прежде всего, он обращает внимание на то, что обыски велись без санкции суда на это действие.

"Это особенности нашего правоприменения. Полиция сначала проводит обыски даже у свидетелей, потом их узаконивает в суде. А на основе изъятого будет делать выводы о возможности уголовного преследования всех фигурантов, в том числе и тех, кто пока находится в статусе свидетеля", - рассказал Немов.

Более того, он напомнил, что срок давности дела о клевете, в рамках которого силовики обыскивали и допрашивали журналистов, истек еще в августе 2019 года.

Следственные действия велись 29 июня с участием главного редактора издания Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и корреспондентки Марии Жолобовой. Дело о клевете было возбуждено по иску петербургского бизнесмена Ильи Трабера, который в 2017 году остался недоволен вышедшим на телеканале "Дождь" расследованием о его деятельности. Баданин и Жолобова участвовали в создании этого материала.