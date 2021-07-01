ЦИК окончательно утвердил трехдневное голосование в сентябре

Центральная избирательная комиссия 1 июля окончательно утвердила порядок проведения выборов в сентябре 2021 года. Голосование должно пройти в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Каждый день избиркомы будут работать с 8:00 часов до 20:00 часов.

Глава ЦИК Памфилова рассказала, что применяться будут только две формы голосования: на избирательном участке и на дому. На придомовых территориях голосование проводиться не будет, отметила Памфилова. По ее словам, только в населенных пунктах бех транспортного сообщения и без помещений избирательных участках возможна организация специальной формы волеизъявления. Для ее проведения избиркомв должны будут предоставить серьезные аргументы, заявила глава ЦИК.

Она также рассказала, что на избирательных участках будет круглосуточное видеонаблюдение для сохранности документов и бюллетней. Скептики же могут самостоятельно следить за помещением, считает Памфилова.

Напомним, ранее Центризбирком принял документ о трехдневном голосовании за основу. В сепнтябре должны пройти выборов депутатов Государственной Думы и ряда региональных парламентов. В частности, в Петербурге будут выбирать депутатов Законодательного собрания.