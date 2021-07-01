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Новости 12:56

Прилепин выступил против кандидатуры Надеждина, которую утвердил съезд эсеров

фото ЗакС политика Прилепин выступил против кандидатуры Надеждина, которую утвердил съезд эсеров

Сопредседатель обновленных справедливоросов, писатель Захар Прилепин выразил протест против выдвижения в Госдуму от партии политика Бориса Надеждина, который известен по выступлениям на телевизионных ток-шоу как приверженец либерально-демократических взглядов. На последнем съезде партии его утвердили кандидатом-одномандатником по одному из столичных округов, что вызвало у Прилепина, узнавшего об этом факте с опозданием, "мягко говоря, недоумение".

"Я призываю все действующие лица данной истории переосмыслить содеянное не вводить в заблуждение наших избирателей, потому что личностные и политические убеждения Бориса Надеждина не имеют никакого отношения к программе партии "Справедливая Россия - За правду", - цитирует ТАСС его реплику по теме.

По словам писателя с ультраправыми взглядами, с Надеждиным они находятся "на противоборствующих позициях". Более того, Прилепин уверяет, будто оппонент в личной беседе выражал нежелание сотрудничать с его партией.

Отметим, что сам писатель вошел в первую тройку федерального списка "Справедливой России - За правду", в котором всего представлено 15 кандидатов.

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