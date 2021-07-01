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За три последних созыва ГД трое депутатов ни разу не брали слова на заседаниях

фото ЗакС политика За три последних созыва ГД трое депутатов ни разу не брали слова на заседаниях

Издания "Важные истории" и Znak.com выпустили материал, в котором анализируется работа депутатов Госдумы за последние несколько созывов. Прежде всего авторов интересовала активность депутатов, похвастаться которой, как выяснилось, могут не все.

Так, в завершившемся нынешним летом VII созыве ни разу не брали микрофон 22 депутата, в основном это единороссы. Пять депутатов-единороссов не выступали с конца 2011 года, то есть два последних созыва, а такие парламентарии, как Ирек Богуславский, Адам Делимханов и Олег Колесников и вовсе безмолвствуют все последние четырнадцать лет.

Делимханов, избранный от Чечни, отличился еще и тем, что стал самым безынициативным депутатов в последнем созыве: он внес только один-единственный законопроект о "мерах противодействия на недружественные действия США и иных государств". Инициативу приняли в 2018 году.

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