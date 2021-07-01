За три последних созыва ГД трое депутатов ни разу не брали слова на заседаниях

Издания "Важные истории" и Znak.com выпустили материал, в котором анализируется работа депутатов Госдумы за последние несколько созывов. Прежде всего авторов интересовала активность депутатов, похвастаться которой, как выяснилось, могут не все.

Так, в завершившемся нынешним летом VII созыве ни разу не брали микрофон 22 депутата, в основном это единороссы. Пять депутатов-единороссов не выступали с конца 2011 года, то есть два последних созыва, а такие парламентарии, как Ирек Богуславский, Адам Делимханов и Олег Колесников и вовсе безмолвствуют все последние четырнадцать лет.

Делимханов, избранный от Чечни, отличился еще и тем, что стал самым безынициативным депутатов в последнем созыве: он внес только один-единственный законопроект о "мерах противодействия на недружественные действия США и иных государств". Инициативу приняли в 2018 году.