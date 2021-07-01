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Новости 14:16

Суд запретил деятельность Telegram-бота "Глаз Бога"

фото ЗакС политика Суд запретил деятельность Telegram-бота "Глаз Бога"

Суд в Москве объявил незаконной деятельность популярного Telegram-бота, через который можно получить персональные данные о том или ином россиянине, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Согласно решению, сервис нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни и личную тайну (ст. 23 Конституции).

"Ответственность (вплоть до уголовной) за использование подобных полученных незаконно ПД несет не только распространитель информации, но и пользователь, которого владельцы сервисов "пробива" идентифицируют по телефонному номеру при авторизации", - уточнили в ведомстве.

В ближайшее время РКН включит ресурс в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. У "Глаза Бога" в Telegram имеется несколько сотен тысяч подписчиков. Как утверждает администрация сервиса, она способна предоставить достоверную информацию почти о любом человеке, опираясь на одну только его фотографию или телефонный номер.

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