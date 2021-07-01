ЛГБТ-активист Давлетгильдеев объяснил, почему не пошёл на выборы против Милонова

Сделанные в октябре заявления журналиста и открытого гея Рената Давлетгильдеева о намерении баллотироваться в Госдуму по округу Виталия Милонова были частью акции. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам активист.

- Заявление было частью и продолжением художественной акции с радужными флагами на государственных ведомствах, в нынешней политической ситуации иное, не художественное участие в политических процессах в России, на мой взгляд, не имеет смысла, - объяснил Давлетгильдеев.

Он добавил, что будет продолжать свою общественную деятельность в рамках работы организации Queer Studio Russia, которую основал вместе с соратниками.

Напомним, Милонов воспринял новость о выдвижении против него Давлетгильдеева с энтузиазмом и заявил, что "это будет славная битва".

Сергей Еремеев