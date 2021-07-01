           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:51

ЛГБТ-активист Давлетгильдеев объяснил, почему не пошёл на выборы против Милонова

фото ЗакС политика ЛГБТ-активист Давлетгильдеев объяснил, почему не пошёл на выборы против Милонова

Сделанные в октябре заявления журналиста и открытого гея Рената Давлетгильдеева о намерении баллотироваться в Госдуму по округу Виталия Милонова были частью акции. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам активист. 

- Заявление было частью и продолжением художественной акции с радужными флагами на государственных ведомствах, в нынешней политической ситуации иное, не художественное участие в политических процессах в России, на мой взгляд, не имеет смысла, - объяснил Давлетгильдеев. 

Он добавил, что будет продолжать свою общественную деятельность в рамках работы организации Queer Studio Russia, которую основал вместе с соратниками. 

Напомним, Милонов воспринял новость о выдвижении против него Давлетгильдеева с энтузиазмом и заявил, что "это будет славная битва".

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru