Марина Шишкина не будет выдвигаться в ЗакС по одномандатному округу

Глава петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина отказалась от идеи выдвижения на выборы в Законодательное собрание по одномандатному округу №12, заявил 1 июля партийный лидер Сергей Миронов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Таким образом Шишкина выдвигается в городской парламент только по списку.

Конференция по выдвижению кандидатов "Справедливой России" на выборы в ЗакС и Госдуму проходит 1 июля в Петербурге. Там было объявлено, что вместо Шишкиной по 12-му округу от партии выдвинется предприниматель Александр Новиков. По словам Сергея Миронова, он сам лично настоял на том, чтобы глава регионального отделения не тратила силы на работу "во дворах" в одном конкретном округе, а координировала всю предвыборную кампанию партии в Петербурге.

- Ничто мне не помешает ходить по городским улицам, - отреагировала на эти слова Марина Шишкина.

Она будет возглавлять городскую часть списка кандидатов в Законодательное собрание Петербурга. Вторым номером в списке значится депутат Государственной думы Олег Нилов, третьим - его коллега по федеральному парламенту Елена Драпеко. Они оба выдвигаются в Госдуму и в 2021 году. По словам Сергея Миронова, если они сохранят свои места в федеральном парламенте, то уступят мандаты депутатов ЗакСа кандидатам из территориальных групп.

Сергей Еремеев