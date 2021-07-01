Депутат МО "Юго-Запад" Любимов пойдет на выборы в ЗакС с "Новыми людьми"

Заместитель главы МО "Юго-Запад" Павел Любимов будет выдвигаться в Законодательное собрание Петербурга от партии "Новые люди" по 16-му избирательному округу. Его кандидатура была утверждена собранием партии 1 июля.

На муниципальных выборах в 2019 году он был кандидатом от "Справедливой России". Депутат уточнил, что не являлся членом партии.

— Любой творческий человек всегда ищет новые направления деятельности, с кем можно сотрудничать. В 2019 году партия "Новые люди" не была представлена в Петербурге. Я поддерживаю их программу и считаю, что это партия, которая близка мне, моему мировоззрению, — рассказал Любимов корреспонденту ЗАКС.Ру.

По его словам, будучи депутатом Законодательного собрания, он хотел бы добиваться изменения налоговой политики в отношении регионов и муниципалитетов. Его позиция о том, что у этих субъектов должно появиться больше "налоговых манёвров", совпадает с федеральной повесткой партии.

В ЗакС по 16-му избирательному округу также намерен выдвигаться действующий депутат Законодательного собрания Андрей Васильев. В этот раз он участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2016 году он был выдвинут "Единой Россией". Кроме него претендентами на мандат в этом округе станут Виталий Фатеичев ("Единая Россия"), Андрей Алескеров ("Справедливая Россия - за правду"), Владимир Дмитриев (КПРФ) и экс-депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева ("Яблоко").

Константин Леньков