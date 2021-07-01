ОМОН изымает технику из предвыборного штаба экс-главы штаба Навального* в Москве

В Москве силовики пришли в предвыборный штаб Олега Степанова, некогда возглавлявшего столичный штаб Навального*, передают "Отрытые медиа". Оппозиционер пытается зарегистрироваться кандидатом на предстоящие думских выборах. ОМОН изымает из помещения технику.

Как рассказала соратница Степанова, правоохранители пытались также проникнуть в офис бывшего ФБК**, который находится в том же здании.

К оперативному мероприятию подключены не менее 10 силовиков, прибывшие на место на "Газели" без каких-либо опознавательных знаков.

Изначально информация о приезде ОМОНа в штаб Степанова было написано в Telegram-канале команды. Сам он по-прежнему пребывает под домашним арестов как фигурант "санитарного дела"; ему запрещено пользоваться интернетом. Сообщалось, что обыск проводится в рамках уголовного дела против ФБК, возбуждённому по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). При этом к самому ФБК ни Степанов, ни сотрудники его штаба отношения не имеют.

21 июня соратники Степанова подали документы о его выдвижении на выборы в Государственную думу в избирательную комиссию. На другой день ТИК Даниловского района Москвы отказала оппозиционеру в открытии счёта для сбора подписей к выборам.

**Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом