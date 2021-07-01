Возглавлявший ВШЭ последние 30 лет ректор Кузьминов расстаётся с занимаемой должностью

Руководивший Высшей школой экономики в течение последних 29 лет Ярослав Кузьминов прощается с должностью ректора, уведомляет РБК.

Теперь 64-летний Кузьминов будет трудиться на посту научрука учебного заведения, сменив на этом месте экс-министра экономики, сооснователя ВШЭ 87-летнего Евгения Ясина. Своё решение Кузьминов обосновал тем, что "не хочет стареть" в кресле руководителя школы.

Опираясь на слова знакомого Кузьминов, "Дождь" пишет, что причина его ухода кроется в поиске постоянных компромиссов с аппаратом главы государства.

Знакомый с ситуацией источник The Bell, заявил, что ректор собирался подать в отставку на протяжении последних нескольких лет.

Ярослав Кузьминов являлся главой ВШЭ с момента её основания в 1992 году. ВШЭ первой в РФ ввела систему бакалавриата и магистратуры.