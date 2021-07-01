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Новости 16:04

Миронов об уходе Ковалева из "Справедливой России": Отряд не заметил потери бойца

фото ЗакС политика Миронов об уходе Ковалева из "Справедливой России": Отряд не заметил потери бойца

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов высказался об уходе из партийных рядов депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

- Мне больно это говорить. Но я вижу реалии: "отряд не заметил потери бойца", - заявил лидер справороссов на брифинге 1 июля. 

Он признался, что удивился тому, что Ковалев отказался идти только по одномандатному округу от "Справедливой России". Миронов заявил, что сам он всегда привык драться. 

- У всех неясные перспективы. Бог ему судья, но никакого влияния из-за его выхода на партию не случилось, - отметил Миронов. 

Про депутата ЗакСа Александра Егорова, ушедшего из "Справедливой России" в "Единую", лидер партии заявил, что это хороший и добрый человек. Однако, по словам Миронова, он был не слишком заметен ни в городском парламенте, ни в партии.

Напомним, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев объявил о выходе из "Справедливой России" 25 мая 2021 года. В качестве причин он назвал объединение с справедливороссов с партиями "За правду" Евгения (Захара) Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина и политика СР относительно выдвижения кандидатов по спискам. В итоге Ковалев будет участвовать в выборах в ЗакС как кандидат Партии роста. 

Александр Егоров покинул "Справедливую Россию" в начале апреля.  Позже депутат победил в праймериз "Единой России" и будет выдвигаться от партии власти по 5-му избирательному округу. 

Сергей Еремеев

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Егоров Александр Борисович 
Ковалев Алексей Анатольевич 
Миронов Сергей Михайлович 

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