Глава ГИК Чечина: В Петербурге вакцинировались 15% членов избиркомов

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 1 июля сообщила, что в Петербурге уже вакцинировались от коронавируса 15% всех членов избирательных комиссий. Речь идет о членах городской, территориальных и участковых комиссий, уточнила Чечина.

Она добавила, что Горизбирком не может принимать нормативно-правовые акты об обязательной вакцинации членов избиркомов. По ее словам, в Петербурге сложнее убедить людей сделать прививку. Кто-то ждет определенной вакцины, кто-то консультируется с биологами - у всех разные причины, отметила глава ГИК.

Чечина призналась, что сама уже сделала прививку от коронавируса.

- Я даю рекомендации на собственном примере, - заявила Чечина.

По ее словам, вакцинацинироваться следует только тем, у кого нет медицинских противопоказаний.

Напомним, ранее глава Центральной из избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что общий процент вакцинированных членов избиркомов в России составляет 30%.

София Саттарова