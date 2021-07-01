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Адвокат: Сафронов твёрдо решил, что не пойдет на сделку со следствием

фото ЗакС политика Адвокат: Сафронов твёрдо решил, что не пойдет на сделку со следствием

Экс-журналист "Коммерсанта", бывший советник руководителя "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, "твёрдо решил, что не пойдет на сделку со следствием и будет биться", известили в ходе пресс-конференции его адвокаты.

Защитники полагают, что расследование дела может затянуться ещё на полтора года. Они обратились в ФСБ с заявлением об отводе следователя Александра Чабана, ведущего процесс.

"Того, что позволяет себе следователь Чабан, не позволяет себе ни один из следователей ФСБ", - цитирует слова адвокатов Znak.com.

Как отметил юрист Дмитрий Катчев, следствие ФСБ "пытается переквалифицировать журналистскую деятельность в шпионскую", поскольку "любой разговор Ивана [Сафронова] трактуется следствием как „собирание информации"".

"Следствие считает, что 10 лет журналисткой карьеры Ивана Сафронова было прикрытием для его шпионской деятельности", - заключил Катчев.

Накануне, напомним, Сафронову вновь продлили срок содержания под стражей: в СИЗО ему предстоит пробыть до 7 октября.

Иван Сафронов был арестован летом 2020 года по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК). По версии следствия, Сафронов якобы мог передавать данные об обороне и безопасности России представителям иностранных спецслужб. Подробности уголовного дела неизвестны — заседания проходят в закрытом режиме. Через неделю, 7 июля исполнится год с момента заключения журналиста под стражу. 

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