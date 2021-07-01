ГИК: Видеонаблюдение будет организовано на всех участках, где это не запрещено законом

На пресс-конференции Санкт-Петербургской избирательной комиссии 1 июля представители ГИК сообщили, что видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано на всех участках, где это позволяет закон. Начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Надежда Лебедева пояснила, что видеокамеры нельзя установить в медицинских учреждениях и там, где голосуют военные. По ее словам, традиционно видеонаблюдение не организуют на временных участках. Их Горизбирком планирует сделать 50. Всего в городе 1940 избирательных комиссий.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина отметила, что видеокамеры установят в 1849 комиссиях. Из них 64 - территориальные комиссии, остальные участковые. Она сказала, что там, где это невозможно, установят видеорегистраторы. Их будут включать на ночь и на время упаковки сейф-пакетов, уточнила Лебедева.

Она рассказала, что после завершения дня голосования все бюллетени будут перекладываться в сейф-пакеты - их будут складывать в сейфы или иные металические ящики.

Вскрывать сейф-пакеты будут после 20:00 часов 19 сентября, утончила сотрудница Горизбиркома. Она добавила, что помещение избирательного участка планируется сдавать под охрану сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее Центризбирком решил провести сентябрьские выборы в течение трех дней. Сохранность бюллетеней будет обеспечена видеонаблюдением, сейф-пакетами и охраной полиции.

София Саттарова