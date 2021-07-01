           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:57

Петербурженка со СМА через суд требует, чтобы комздрав купил ей жизненно необходимую "Спинразу"

фото ЗакС политика Петербурженка со СМА через суд требует, чтобы комздрав купил ей жизненно необходимую "Спинразу"

Петербурженка со спинальной мышечной атрофией (СМА) намерена через суд добиться от комитета по здравоохранению жизненно необходимого ей препарата "Спинраза", стоимость которого варьируется от 5 до 8 млн рублей, причём в первый год следует сделать шесть инъекций, а в последующие - по три ежегодно. Девушка такими средствами не располагает.

"Истец утверждает, что препарат "Спинраза" необходим ей по жизненным показаниям. Препарат зарегистрирован на территории РФ в 2019 году и является дорогостоящим. Истец просит суд обязать Комитет обеспечить ее данным препаратом в необходимом объеме и дозировке согласно инструкции на постоянной основе. Также просит обратить решение к немедленному исполнению", - приводит фабулу дела объединённая пресс-служба городских судов. 

Подобный иск - прецедент для Петербурга. Заявление принято к рассмотрению, дата заседания станет известна позднее.

СМА - быстро прогрессирующее, тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание, приводящее к параличу мышц и лёгких.

СМА практически не лечится: остановить её можно лишь в детском возрасте, сделав один укол производимым в США препаратом "Золгенсема": его стоимость превышает 150 млн рублей. Взрослые живут только благодаря "Спинразе".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru