На выборах в Петербурге подписные листы будут проверять с помощью нейросети

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 1 июля рассказала, что для проверки подписных листов избиркомы города будут использовать нейросеть. Необходимое оборудование и программное обеспечение уже закупил ЦИК, уточнила Чечина. По ее словам, комплексы направлены в восемь окружных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы, а три комплекса приобретены для Горизбиркома.

Проверять с помощью нейросети будут подписи по установленной выборке, уточнила Чечина. Касается это выборов депутатов Государственной Думы по округам и партийных выдвиженцев по списку от избирательных объединений на выборах в Законодательное собрание.

Начальник информационного центра Горизбиркома Дмитрий Кузьмин рассказал, что оборудование сканирует документы и передает изображения в программно-аппаратный комплекс, связанный с ГАС "Выборами". Там нейросеть определяет серию и номер документа и сверяет данные с регистром избирателей, сказал Кузьмин. По его словам, при необходимости формируется запрос в МВД для проверки данных. Также комплекс изучает почерки в подписных листах, сообщил сотрудник ГИКа. Вероятность распознавания комплекса составляет 93,3%, заявил Кузьмин.







София Саттарова