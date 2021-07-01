Холдинг "Газпром-медиа" заплатит своим сотрудникам по 10 тысяч рублей за вакцинацию

Руководство холдинга "Газпром-медиа" приняло решение премировать привившихся от коронавируса сотрудников: вакцинировавшимся заплатят по 10 тысяч рублей, пишут "Открытые медиа", ссылаясь на разосланный компанией анонс.

"Наша компания приняла решение дополнительно поддержать добровольную вакцинацию и установить разовую выплату в размере 10 000 рублей (включая НДФЛ) за добровольную вакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении холдинга.

Свыше 150 работников компании выразили желание вакцинироваться прямо в офисе, другие уже получили укол "антивирусным" препаратам в поликлиниках, парках и торговых центрах Москвы.

"Газпром-медиа" принадлежат телеканалы "Матч ТВ", НТВ, Premier, ТНТ, "Пятница", а также радио Energy, Авторадио, "Эхо Москвы" и другие.

Добавим, что ранее руководство RussiaToday сообщило о денежном поощрении своих привитых сотрудников, которым выплатят по 57 тысяч рублей.