Видеорегистратор, шредеры и "золотые" шпингалеты: что закупал Смольный в июне

В июне 2021 года администрацией губернатора Петербурга на сайте госзакупок было размещено 16 извещений о проведении электронных аукционов. Максимальная стоимость всех тендеров за этот месяц составила 5,1 млн рублей. В этот раз обошлось без дорогостоящих проектных работ по сохранению облика Смольного института. Зато есть видеорегистратор за 1,2 млн рублей и мероприятие для мигрантов за 167 тысяч рублей.

Самой дорогой закупкой в этом месяце могла стать поставка видеорегистратора и IP-кодера за 1,2 млн рублей. Под таким скромным названием скрывается цифровой матричный видеокоммутатор для обеспечения безопасности Смольного. Новое устройство должно стать заменой вышедшего из строя видеорегистратора Geutebruck re_porter-16+. Найти подходящего исполнителя для этой заявки не удалось. Единственного кандидата ООО "Феникс" не допустили к аукциону, так как в своей заявке компания не указала количество HDMI выходов на устройстве.

Еще 998 тысяч рублей выделили на покраску металлического ангара на территории Смольного. Победителем аукциона стало ООО "Строевъ". Закончить работы планируется за пять недель.

Чуть меньше, 962 тысячи рублей готовы выделить на проектную документацию по разработке системы мониторинга состояния распределительных сетей энергоснабжения в здании администрации губернатора.

За 467 тысяч рублей Смольный приобретет у ООО "Клинтех" щетку для минипогрузчика и запчасти для газонокосилки. Про ручной труд тоже не забыли и заказали у ООО "Прораб-поставка" сотню ершиков для чистки радиаторов и 90 щеток для удаления пыли. Они обошлись Смольному в 49 тысяч рублей.

Поставка 12 "уничтожителей документов" (в простонародье — шредер) обойдется администрации губернатора в 350 тысяч рублей. Для того, чтобы обеспечить конфиденциальность правительственных бумаг, заказчик ищет шредеры трех разных уровней секретности. Самый надежный из них будет измельчать простой лист бумаги формата А4 на 12 400 фрагментов. Устройства также должны уметь уничтожать скрепки, пластиковые карты и CD-диски. Победителем аукциона стало ООО "Артрон компьютерс". Изначально Смольный был готов выделить на оборудование 414 тысяч рублей.

До 276 тысяч рублей Смольный готов потратить на изготовление планов эвакуации, а именно 75 табличек формата А2. Кроме самих табличек, исполнитель будет должен провести обследование помещений администрации губернатора.

В июне администрация губернатора объявила аукцион на проведение шестидневного мероприятия для трудовых мигрантов, чтобы упростить процесс социализации для гостей города. В программе: встреча и кофебрейк на 150 человек с чаем и бутербродами, просмотр видеоматериалов и автобусные поездки по городу. На все этого Смольный был готов потратить 167 тысяч рублей, но ООО "Общество "Росбизнестур" согласилось провести мероприятие за 132 тысячи рублей. Мероприятие должно состояться до 20 октября.

Также среди закупок Смольного в июне был тендер на поставку двух рулонов вискозного полотна не менее 20 метров длиной каждый. Они обошлись Смольному в 84 тысячи рублей. Поставкой займётся ООО "Уралтек".

За 84 тысячи рублей Смольный приобретет у ООО "Синтек" 400 метров проводов для электрических установок. Еще на одну закупку проводов и осветительных шнуров за 74 тысячи рублей не нашлось ни одного желающего, из-за чего аукцион признали несостоявшимся. Зато заявки на поставку мультиметров, токоизмерительных клещей и детекторов проводки будут принимать до 5 июля. За перечисленное оборудование готовы заплатить до 47 тысяч рублей.

В июне было размещено три закупки на поставку строительных касок, диалектических перчаток, и прорезиненных плащей. За 55 водонепроницаемых плащей разных размеров Смольный готов заплатить 108 тысяч рублей, на 20 пар защитных перчаток - 14 тысяч рублей. Дешевле всего в администрации оценили строительные каски. На три белых каски для руководителей и 11 обычных оранжевых, а также несколько десятков светофильтров и защитных стекол администрация готова потратить 13 тысяч рублей.

Для поддержания внутреннего убранства Смольный закупит сотню оконных ручек белого цвета, 80 шпингалетов золотого цвета и 20 мебельных задвижек. На все должны потратить не больше 15 тысяч рублей.

Напомним, в мае 2021 года администрация губернатора провела закупок на 13,5 млн рублей. Среди них оказались были тендеры на календари на 2 млн рублей и на исторический форум "Александровский стяг" за 1 млн рублей.

Константин Леньков