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Выборы 2021

Муниципал 18:03

Эсеры выставили на довыборы в МО "Ланское" Мохова и Лунёва

фото ЗакС политика Эсеры выставили на довыборы в МО "Ланское" Мохова и Лунёва

Петербургское отделение "Справедливой России - За правду" на конференции 1 июля выдвинуло на дополнительные выборы в местный совет МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") активиста Илью Мохова, известного по акции с крысами в Мариинском дворце.

Кроме того, представлять эсеров будет Роман Лунёв. В 2019 году он шел от партии в местный совет МО "Сосновское".

- На следующем этапе конференции будем рассматривать возможность дополнительного выдвижения кандидатов по данной территории, - отметила руководитель петербургского отделения СРЗП Марина Шишкина

Среди кандидатов не оказалось активиста Павла Чупрунова, по иску которого результаты выборов в МО "Ланское" были частично отменены. Это позволило назначить в муниципалитете дополнительное голосование по одному из четырех округов.

В разговоре с ЗАКС.Ру Чупрунов заявил, что ему непринципиально быть депутатом, главное, чтобы в совет избрались независимые кандидаты из числа местных жителей.

- Сам я не пойду кандидатом. Я уже доказал через суд, что ИКМО "Черная речка" - это ответвление партии "Единая Россия". Они принципиально не пустили меня на выборы, нарушив законы, не исполнив ни решение суда, ни постановление приставов, - сообщил Чупрунов.

Своих представителей в МО "Ланское" намерена выдвинуть ЛДПР. Ее конференция намечена на вечер 1 июля. По информации ЗАКС.Ру, троих кандидатов планирует выставить партия "Яблоко".

Напомним, результаты выборов по округу № 2 МО "Ланское" были отменены Приморским районным судом из-за недопуска до выборов Чупрунова. Мандатов лишились пять мундепов, в том числе родной брат спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Василий.   

Фото: vk.com/Справедливая Россия в Санкт-Петербурге

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Ланское (Черная речка)
Упоминаемые персоны
Макаров Василий Серафимович 

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